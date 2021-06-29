В "Укрпошті" продовжили контракт Смілянського на два роки
Наглядова рада "Укрпошти" продовжила контракт генерального директора Ігоря Смілянського на два роки - до 30 червня 2023 року
Про це Смілянський повідомив у Facebook, пише RegioNews.
"Після одноголосної підтримки моєї кандидатури наглядовою радою, я продовжу керувати компанією до 30 червня 2023 року. Це мій останній строк на цій посаді", - написав Смілянський.
Відомо, що Смілянський очолює "Укрпошту" з серпня 2018 року, коли Кабінет міністрів підписав з ним трирічний договір.
Нагадаємо, що 6 жовтня 2020 року Зеленський вивів Смілянського із наглядової ради "Укроборонпрому".
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