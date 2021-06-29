В "Укрпочте" продлили контракт Смелянского на два года
Наблюдательный совет "Укрпочты" продлил контракт генерального директора Игоря Смелянского на два года - до 30 июня 2023 года
Об этом Смелянский сообщил в Facebook, пишет RegioNews.
"После единогласной поддержки моей кандидатуры наблюдательным советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года. Это мой последний срок на этой должности", - написал Смелянский.
Известно, что Смелянский возглавляет "Укрпочту" с августа 2018 года, когда Кабинет министров подписал с ним трехлетний договор.
Напомним, что 6 октября 2020 года Зеленский вывел Смелянского из наблюдательного совета "Укроборонпрома".
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