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Бойовики на Донбасі увесь день гатили із мінометів та артилерії
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26 червня 2021, 18:46 170

Бойовики на Донбасі увесь день гатили із мінометів та артилерії

26 червня 2021, 18:46 170
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Фото: з відкритих джерел
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Від початку доби зафіксовано дев'ять обстрілів позицій Об’єднаних сил. Російські найманці продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, з мінометів 120-го калібру бойовики вели вогонь поблизу Пісків, Гнутового та Талаківки.

Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстріляли українські позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

У напрямку Новомихайлівки бойовики вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 25 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

ООС Донбас військова техніка обстріл війна поранення

 
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