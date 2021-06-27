На Донбасі 15 обстрілів із забороненої зброї, загинув український військовий

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Упродовж минулої доби, 26 червня, в зоні проведення ООС було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу населеного пункту Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, неподалік Гнутового бойовики двічі обстрілювали українських військових з мінометів 120-го та 82-го калібрів. У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

А біля Красногорівки російські окупанти тричі обстріляли позиції Збройних Сил України з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Також обстріли велися біля Новомихайлівки, Старогнатівки, Новгородського і Широкиного. Неподалік Золотого-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 27 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики на Донбасі увесь день гатили із мінометів та артилерії.