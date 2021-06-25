Михайло Добкін: Я не вірю рейтингам КМІС, ціна їм відома

Міський голова Харкова в 2006-2010 рр. Михайло Добкін не довіряє результатам соціологічних досліджень Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) щодо рейтингів можливих кандидатів у мери Харкова, тому що переконався в їх неспроможності на прикладі місцевих виборів-2020

Про це Михайло Добкін заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі Україна24.

Політик, відповідаючи на питання про дані соцдослідження КМІС, згідно з якими в.о. мера Харкова Ігор Терехов випереджає всіх можливих претендентів на посаду міського голови Харкова, заявив: "Якщо вірити КМІС і їх дослідженням, то пан Пальчевський вже повинен був бути мером Києва, а його партія увійти в усі ради (мова про місцеві вибори-2020 - ред.), куди вони балотувалися. Ціна цим дослідження відома, тому я керуюся тими джерелами, яким довіряю".

Михайло Добкін також розповів, за рахунок чого збирається перемагати опонентів на виборах міського голови Харкова. "За рахунок того, що в Харкові мене добре знають. У мене майже стовідсоткова впізнаваність. Мене знають не тільки візуально, але і як керівника Харкова, губернатора. Вісім років, проведених у регіоні, я вважаю найкращими роками у своєму політичному житті. Тому я намагався робити все, що міг, і все вийшло. Але люди знають, що всяке в житті може бути. Можна чогось не домогтися і не зробити. Найголовніше - знати, що ти для цього доклав всі свої сили, можливості, і все, що від тебе залежало, було зроблено на 100%", - заявив Михайло Добкін.

"Мене таким знають, таким підтримують, тому мені те, що КМІС, "СОЦІС" пишуть – на паркані ще щось пишуть – я намагаюся не читати, тому що можна зіпсувати собі нервову систему", – зазначив він.

Як повідомлялося, Михайло Добкін раніше заявив, що проведені соціологічні дослідження компаній КМІС та "СОЦІС" за електоральними уподобаннями в Харкові були зроблені на замовлення однієї і тієї ж людини – в.о. мера Харкова Ігоря Терехова.

Нагадаємо, що 31 жовтня в Харкові пройдуть позачергові вибори міського голови.