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26 травня 2021, 11:57 27

Соцдослідження в Харкові з "лідером" Тереховим зроблені на його ж замовлення - Добкін

26 травня 2021, 11:57 27
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Проведені нещодавно соціологічні дослідження компаній КМІС і" СОЦІС " щодо електоральних уподобань у Харкові були зроблені на замовлення однієї і тієї ж людини - в.о. мера Харкова Ігоря Терехова

Про це розповів міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін в ефірі програми "Хард з Влащенко"на телеканалі " Україна 24".

На питання про те, як політик ставиться до результатів проведених опитувань, Михайло Добкін відповів: "Ті, хто замовив це – знаю, це ті ж, хто потім КМІСу замовляв. Над ними всі сміялися, тому що "СОЦІС" – це звичайна контора, яка обслуговує в особі Гриньова Петра Олексійовича Порошенка – вже років 10 – і його партію. І робити соцдослідження від "СОЦІСа" – це означає робити з себе посміховисько".

Те ж саме, за словами Добкіна, він може сказати і про результати компанії КМІС: "замовили у КМІСа, КМІС дав той результат, який дав. До нього є дуже багато питань, тому що анкета така ж точно, як у "СОЦІСа", орієнтоване соцдослідження було виключно на одну людину – це було видно. Мало того - ще й обпеклися з замовником".

Михайло Добкін також зазначив, що пізніше директор КМІСа Володимир Паніотто зізнався, що це було комерційне замовлення, але назвати замовника він відмовився.

При цьому, за словами політика, він ставиться до будь-яких соцдосліджень сьогодні дуже спокійно і довіряє лише тим, які проводяться для нього.

"Вони непублічні, я їх бачу, їх бачать мої фахівці. До соцдосліджень ми проводимо дуже багато ще спеціальних опитувань людей, які допомагають нам виявити настрої, бажання...",- підкреслив Михайло Добкін.

Він навів приклад, коли на минулих місцевих виборах КМІС і "СОЦІС" давав вихід у другий тур з Віталієм Кличком Андрію Пальчевському, а його партія повинна була пройти і в міські та обласні ради багатьох міст. Однак цього не сталося.

"Де сьогодні результати КМІС і де сьогодні результати, які дала партія "Перемога Пальчевського"? Ціна всім цим опитуванням - вона мені зрозуміла. Вони дешеві, але вона мені не потрібна", – підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, в травні в Харкові були проведені компаніями КМІС і "СОЦІС". соціологічні дослідження про рейтинги потенційних кандидатів у мери Харкова, згідно з якими в.о. мера Ігор Терехов з великим відривом випереджає всіх можливих конкурентів.

При цьому в прес-релізі КМІС не вказано, хто виступив замовником соціологічного дослідження. Гендиректор КМІС Володимир Паніотто в коментарі "Суспільному" пояснив, що нерозголошення замовника передбачено контрактом.

"Є замовник, який не оприлюднює себе. Ми навіть, чесно кажучи, не знаємо. Це якась особа, є конкретне прізвище, це один з політологів, який працює на різні політичні сили, тому я навіть сам не знаю, на кого він працює", - заявив Паніотто.

Михайло Добкін Харків соціологія Ігор Терехов

 
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