Михаил Добкин: Я не верю рейтингам КМИС, цена им известна

Городской голова Харькова в 2006-2010 гг. Михаил Добкин не доверяет результатам социологических исследований Киевского международного института социологии (КМИС) относительно рейтингов возможных кандидатов в мэры Харькова, так как убедился в их несостоятельности на примере местных выборов-2020

Об этом Михаил Добкин заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале Украина24.

Политик, отвечая на вопрос о данных социсследования КМИС, согласно которым и.о. мэра Харькова Игорь Терехов опережает всех возможных претендентов на должность городского головы Харькова, заявил: "Если верить КМИС и их исследованиям, то господин Пальчевский уже должен был быть мэром Киева, а его партия войти во все советы (речь о местных выборах-2020 – ред.), куда они баллотировались. Цена этим исследования известна, поэтому я руководствуюсь теми источниками, которым доверяю".

Михаил Добкин также рассказал, за счет чего собирается побеждать оппонентов на выборах городского головы Харькова. "За счет того, что в Харькове меня хорошо знают. У меня почти стопроцентная узнаваемость. Меня знают не только визуально, но и как руководителя Харькова, губернатора. Восемь лет, проведенных в регионе, я считаю лучшими годами в своей политической жизни. Поэтому я старался делать все, что мог, и все получилось. Но люди знают, что всякое в жизни может быть. Можно чего-то не добиться и не сделать. Самое главное – знать, что ты для этого приложил все свои силы, возможности, и все, что от тебя зависело, было сделано на 100%", - заявил Михаил Добкин.

"Меня таким знают, таким поддерживают, поэтому мне то, что КМИС, "СОЦИС" пишут – на заборе еще что-то пишут – я стараюсь не читать, потому что можно испортить себе нервную систему", – отметил он.

Как сообщалось, Михаил Добкин ранее заявил, что проведенные социологические исследования компаний КМИС и "СОЦИС" по электоральным предпочтениям в Харькове были сделаны по заказу одного и того же человека – и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.

Напомним, что 31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы.