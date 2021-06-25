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25 июня 2021, 19:41 21

После санкций против Фукса СНБО стоит обратить внимание на его ставленника Терехова, - блогер

25 июня 2021, 19:41 21
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Российский бизнесмен Павел Фукс, против которого Советом национальной безопасности и обороны Украины введены санкции, поставил руководить Харьковом своего протеже Игоря Терехова. И эту проблему надо решать

Об этом заявил блогер Денис Казанский.

"Российский бизнесмен близко дружил с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. И когда Кернес тяжело заболел и попал в больницу, Фукс стал единственным человеком, который постоянно имел доступ к мэру, утверждал, что находится с ним на прямой связи и общался от его имени. Это обстоятельство помогло Фуксу воспользоваться недееспособностью Кернеса и поставить руководить Харьковом своего человека – Игоря Терехова", – сказал Казанский.

Блогер считает, что харьковский мэр Геннадий Кернес уже был при смерти, когда от его имени в Харьковский горсовет пришло электронное письмо, в котором он якобы предлагал выбрать Терехова секретарем городского совета.

"Письмо было заверено не личной, а электронной подписью Кернеса. Смог бы Кернес в тот момент написать такое письмо – большой вопрос. Ведь из больницы Кернес ни разу не обращался к своим избирателям даже через видеоролики в соцсетях. И о том, что мэр в очень плохом состоянии, догадывались еще за несколько месяцев до его смерти. Именно благодаря этому откровенно липовому письму протеже Павла Фукса Игорь Терехов был избран секретарем городского совета, и теперь именно он руководит Харьковом", - отметил Казанский.

В подтверждение связи между Фуксом и Тереховым блогер цитирует самого подсанкционного бизнесмена: "Я пришел поддержать Терехова, как человека, которого я хорошо знаю. Но в принципе я хочу, чтобы этот человек управлял городом".

По словам Казанского, после введения санкций против Фукса возникает вполне закономерный вопрос: "Что делать с его ставленником во главе второго по величине города Украины? Ведь теперь получается, что Харьковом руководит человек, которого с помощью махинаций сделал секретарем горсовета российский бизнесмен, признанный угрозой национальной безопасности".

"Согласитесь, звучит довольно дико. И очевидно, что СНБО следовало бы теперь обратить внимание и на эту проблему", - подчеркнул Казанский.

Блогер также напомнил, что до недавнего времени Павел Фукс вообще не считался украинским олигархом, потому что он имел российское гражданство и бизнес в Москве. "Однако, после Майдана Фукс вдруг решил уехать в Украину, развивать бизнес здесь", - сказал он.

Как сообщалось, Совет нацбезопасности и обороны Украины 18 июня решил ввести санкции против бизнесмена Павла Фукса. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. В свою очередь Фукс заявил, что не имеет отношения к компаниям, против которых введены санкции и с которыми его связывает СНБО. Он назвал решение Совбеза местью секретаря СНБО Алексея Данилова.

санкции СНБО Харьков Павел Фукс Игорь Терехов эксперт

 
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