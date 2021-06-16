Зеленський провів кадрові зміни у сфері захисту прав дітей
Президент України Володимир Зеленський звільнив своїм указом №242/2021 уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу
Як передає RegioNews, відповідний документ №242/2021 опубліковано на сайті глави держави.
Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого Президента України з прав дитини", - йдеться в указі.
За словами самого Кулеби, він завершує свою роботу на посаді, однак продовжить працювати у сфері захисту дітей.
Вірю, що напрям захисту прав дітей буде пріоритетом державної політики в Україні. Дякую всім, хто весь цей час підтримував, з ким спільно працювали. Залишаю посаду, але не залишаю сферу захисту дітей і надалі працюватиму заради них", - зазначив він у Facebook.
Про причини його звільнення з посади не повідомляється.
Окрім того, своїм другим указом, президент Зеленський призначив Дар’ю Герасимчук радником - уповноваженим з прав дитини та дитячої реабілітації.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив "Слугу народу" головою районної адміністрації Дніпра.