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16 червня 2021, 08:32 3

Зеленський провів кадрові зміни у сфері захисту прав дітей

16 червня 2021, 08:32 3
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський звільнив своїм указом №242/2021 уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу

Як передає RegioNews, відповідний документ №242/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого Президента України з прав дитини", - йдеться в указі.

За словами самого Кулеби, він завершує свою роботу на посаді, однак продовжить працювати у сфері захисту дітей.

Вірю, що напрям захисту прав дітей буде пріоритетом державної політики в Україні. Дякую всім, хто весь цей час підтримував, з ким спільно працювали. Залишаю посаду, але не залишаю сферу захисту дітей і надалі працюватиму заради них", - зазначив він у Facebook.

Про причини його звільнення з посади не повідомляється.

Окрім того, своїм другим указом, президент Зеленський призначив Дар’ю Герасимчук радником - уповноваженим з прав дитини та дитячої реабілітації.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив "Слугу народу" головою районної адміністрації Дніпра.

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