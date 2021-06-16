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16 июня 2021, 08:32 11

Зеленский провел кадровые изменения в сфере защиты прав детей

16 июня 2021, 08:32 11
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил своим указом №242/2021 уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу

Как передает RegioNews, соответствующий документ №242/2021 опубликован на сайте главы государства.

Уволить Кулебу Николая Николаевича с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка", - говорится в указе.

По словам Кулебы, он завершает свою работу на посту, однако продолжит работать в сфере защиты детей.

Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал, с кем вместе работали. Оставляю должность, но не оставляю сферу защиты детей и в дальнейшем буду работать ради них", - отметил он в Facebook.

О причинах его увольнения с должности не сообщается.

Кроме того, своим вторым указом президент Зеленский назначил Дарью Герасимчук советником - уполномоченным по правам ребенка и детской реабилитации.

Напомним, ранее Зеленский назначил "Слугу народа" главой районной администрации Днепра.

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