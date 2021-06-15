У столиці зросте вартість парковки

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Про це йдеться в проєкті розпорядження, опублікованому на сайті КМДА, пише RegioNews.

Згідно з ним, ціна на паркування в центральній частині міста становитиме не більш ніж 35 грн/год, прилеглих до центру територіях – не більш ніж 25 грн/год. У спальних районах нічого не зміниться, тобто 5 грн/год. Ці зміни також внесуть до вартості одноденного та місячного абонементів.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов зауважив, що шляхом підвищення цін буде зменшено затори та шкідливі викиди автомобілів. Для оплати введуть електронні сервіси.

Нагадаємо, що раніше у столичному метро анонсували підвищення вартості проїзду.