У Раді планують ухвалити нові закони про олігархів

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Як передає RegioNews, про деталі нових законопроєктів розповів голова партії "Слуга народа" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, поки що немає конкретних текстів законопроєктів, однак теоретично ці закони мають стосуватися антимонопольних справ.

Тобто це має бути підсилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету. Власне, подібні законопроєкти вже є, вони обговорюються. Але, можливо, їх треба переглянути, виписати ще ширші варіанти", - зазначив Корнієнко.

Крім того, обговорюється можливість конституційної реформи антимонопольного законодавства. За його словами, потрібно попрацювати й над законодавством про медіа.

"У нас є наш прекрасний законопроєкт про медіа, який чомусь викликає найбільшу ненависть у телеграм-каналів. Хоча я б на їхньому місці взагалі навіть в цю дискусію не вступав, бо вони не вважають себе класичними медіа, але чомусь так сильно бояться цього закону", - повідомив він.

Також, за словами Корнієнка, є ідеї щодо антитрастового законодавства, яке має дозволити антимонопольному комітету краще працювати над демонополізацією певних галузей.

Нагадаємо, раніше голова фракції "слуг" Арахамія розповів, як олігархи впливають на голосування у парламенті.