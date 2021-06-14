08:52  14 июня
В Украине за сутки выявили 420 новых больных COVID-19
10:27  14 июня
В "Слуге народа" допустили возможность отделения от СН еще одной партии
08:11  14 июня
На Донбассе третий день подряд стреляют вблизи Новотошковского
UA | RU
UA | RU
14 июня 2021, 09:39 11

В Раде планируют принять новые законы об олигархах

14 июня 2021, 09:39 11
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Новые законодательные инициативы нардепов будут касаться, в частности, вопросов медиа и антимонопольных дел

Как передает RegioNews, о деталях новых законопроектов рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

По его словам, пока нет конкретных текстов законопроектов, однако теоретически эти законы должны касаться антимонопольных дел.

То есть это должно быть усиление институциональной способности Антимонопольного комитета. Собственно, подобные законопроекты уже есть, они обсуждаются. Но, возможно, их надо пересмотреть, выписать еще более широкие варианты", - отметил Корниенко.

Кроме того, обсуждается возможность конституционной реформы антимонопольного законодательства. По его словам, нужно поработать и над законодательством о медиа.

"У нас есть наш прекрасный законопроект о медиа, который почему-то вызывает наибольшую ненависть у телеграм-каналов. Хотя я бы на их месте вообще даже в эту дискуссию не вступал, потому что они не считают себя классическими медиа, но почему-то так сильно боятся этого закона", - сообщил он.

Также, по словам Корниенко, есть идеи по антитрастового законодательства, которое должно позволить антимонопольному комитету лучше работать над демонополизацией определенных отраслей.

Напомним, ранее глава фракции "слуг" Арахамия рассказал, как олигархи влияют на голосование в парламенте.

Александр Корниенко депутаты ВР законопроект олигархи

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua