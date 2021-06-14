В Раде планируют принять новые законы об олигархах

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Новые законодательные инициативы нардепов будут касаться, в частности, вопросов медиа и антимонопольных дел

Как передает RegioNews, о деталях новых законопроектов рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

По его словам, пока нет конкретных текстов законопроектов, однако теоретически эти законы должны касаться антимонопольных дел.

То есть это должно быть усиление институциональной способности Антимонопольного комитета. Собственно, подобные законопроекты уже есть, они обсуждаются. Но, возможно, их надо пересмотреть, выписать еще более широкие варианты", - отметил Корниенко.

Кроме того, обсуждается возможность конституционной реформы антимонопольного законодательства. По его словам, нужно поработать и над законодательством о медиа.

"У нас есть наш прекрасный законопроект о медиа, который почему-то вызывает наибольшую ненависть у телеграм-каналов. Хотя я бы на их месте вообще даже в эту дискуссию не вступал, потому что они не считают себя классическими медиа, но почему-то так сильно боятся этого закона", - сообщил он.

Также, по словам Корниенко, есть идеи по антитрастового законодательства, которое должно позволить антимонопольному комитету лучше работать над демонополизацией определенных отраслей.

Напомним, ранее глава фракции "слуг" Арахамия рассказал, как олигархи влияют на голосование в парламенте.