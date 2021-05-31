Кілька слів про президентський університет "людей майбутнього"

Володимир Зеленський продовжує з великим натхненням використовувати свою головну площадку популізму, форум "Україна 30. ...", для різноманітних популістичних заяв

Володимир Зеленський продовжує з великим натхненням використовувати свою головну площадку популізму, форум "Україна 30. ...", для різноманітних популістичних заяв

Цього разу це форум" Україна 30. Освіта і наука", на якому президент Зеленський виступив і створив своїм указом президентський університет для підготовки "людей майбутнього".

По-перше, на мою думку, створювати у 21 сторіччі якісь президентські університети є проявом минулого, а не майбутнього. Ще тільки залишилось назвати цей університет іменем Володимира Зеленського у майбутньому.

По-друге, а звідки він планує набрати викладачів для цього університету? Якщо у нас є такі викладачі, то хіба не простіше і ефективніше створити у навчальних закладах, де вони працюють і де є відповідна база і умови, кафедри або навіть факультети? Але це не дасть такого піар-ефекту імітації бурхливої діяльності Володимира Зеленського, тому такий варіант і не розглядався.

І, по-третє, майбутнє України будуть творити наші діти, і у першу чергу потрібно вирішити питання освітньої програми у середній школі, яка, м'яко кажучи, не дуже. А що стосується "людей майбутнього", то є такий телесеріал " Люди майбутнього" від 2013 року, у якому є люди, що мають надзвичайні здібності, як телекінез, можливість переміщатися на будь-які відстані, телепатія. Я так розумію, що Зеленський вирішив тепер і цей серіал, як серіал "Слуга народу", втілити у життя. Про результат нема сенсу говорити, бо нічого доброго від сценаристів-фантастів у реальному житті не відбувається.