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12 червня 2021, 11:42 400

Президент призначив голову Бориспільської РДА на Київщині

12 червня 2021, 11:42 400
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Фото: Facebook
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Головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області призначено Руслана Дяченка

Як передає RegioNews, про це йдеться у розпорядженні №502/2021-рп опублікованому на сайті президента.

Призначити Дяченка Руслана Олексійовича головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області", - йдеться в документі.

Указ президента опублікований на офіційному сайті 11 червня 2021 року.

Нагадаємо, раніше Кабмін призначив Ігоря Кузіна новим головним санлікарем замість Ляшка.

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