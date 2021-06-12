Президент призначив голову Бориспільської РДА на Київщині
Головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області призначено Руслана Дяченка
Як передає RegioNews, про це йдеться у розпорядженні №502/2021-рп опублікованому на сайті президента.
Призначити Дяченка Руслана Олексійовича головою Бориспільської районної державної адміністрації Київської області", - йдеться в документі.
Указ президента опублікований на офіційному сайті 11 червня 2021 року.
Нагадаємо, раніше Кабмін призначив Ігоря Кузіна новим головним санлікарем замість Ляшка.
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