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12 июня 2021, 11:42 447

Президент назначил главу Бориспольской РГА на Киевщине

12 июня 2021, 11:42 447
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Фото: Facebook
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Главой Бориспольской районной государственной администрации Киевской области назначен Руслан Дьяченко

Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжении №502/2021-рп опубликованном на сайте президента.

Назначить Дьяченко Руслана Алексеевича главой Бориспольской районной государственной администрации Киевской области", - говорится в документе.

Указ президента опубликован на официальном сайте 11 июня 2021 года.

Напомним, ранее Кабмин назначил Игоря Кузина новым главным санврачом вместо Ляшко.

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