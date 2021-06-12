Президент назначил главу Бориспольской РГА на Киевщине
Главой Бориспольской районной государственной администрации Киевской области назначен Руслан Дьяченко
Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжении №502/2021-рп опубликованном на сайте президента.
Назначить Дьяченко Руслана Алексеевича главой Бориспольской районной государственной администрации Киевской области", - говорится в документе.
Указ президента опубликован на официальном сайте 11 июня 2021 года.
Напомним, ранее Кабмин назначил Игоря Кузина новым главным санврачом вместо Ляшко.
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