У Києві експрацівниця інституту зберігала вдома вірус пташиного грипу

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Колишня працівниця інституту біотехнологій і штамів незаконно зберігала вдома флакони зі штамами вірусу особливо небезпечного пташиного грипу

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка мала доступ до штамів, які зберігаються в Національному центрі України.

Вона винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби – ньюкаслської хвороби птиці. Щоб приховати злочин, завідуюча сектором порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів”, - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що підозрювана зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нової чутливої клітини, і від неї - нової популяції вірусу.

Вказані штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у холодильнику, де вони були виявлені під час обшуку”, - додали у відомстві.

За цим фактом розслідується кримінальна справа, вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Миколаївську область визнали загрозливою зоною через пташиний грип.