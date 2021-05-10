13:21  10 травня
У 12 регіонах України за добу не зробили жодного щеплення
14:13  10 травня
Майже половина українців не знає дати аварії на Чорнобильській АЕС - соцопитування
18:09  10 травня
На Донбасі зафіксували два обстріли позицій ООС: гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
10 травня 2021, 21:35 20

Експерт: Терехов давно міг повернути проспекту ім'я Жукова, але вважає за краще маніпулювати харків'янами

10 травня 2021, 21:35 20
Читайте также на русском языке
Ігор Терехов на темі маршала Жукова заграє з електоратом, але не збирається виконувати свої обіцянки
Ігор Терехов на темі маршала Жукова заграє з електоратом, але не збирається виконувати свої обіцянки
Читайте также
на русском языке

В. о. мера Харкова Ігор Терехов тільки зараз обіцяє повернути в місті проспекту ім'я маршала Жукова, але це слова, маніпуляції і піар і нічого зроблено не буде

Про це написав у себе на сторінці у Фейсбуці політичний експерт Кирило Молчанов.

"Тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов раптом вирішив саме зараз поворушити тему повернення імені маршала Жукова проспекту і збереження пам'ятника Жукову. Мовляв, все буде і пам'ятник, і проспект, і свято тільки 9 травня. Але це тільки слова, маніпуляції і піар. Нічого зроблено не буде", - пише Молчанов.

На думку експерта, дні святкування Перемоги - зручний привід для подібних заяв, а сама тема є дуже благодатною для загравання з великою частиною харківського електорату. Ось і згадав з нагоди.

"Але Ігор Олександрович вже майже півроку як виконуючий обов'язки міського голови, в міськраді сидить підконтрольна йому депутатська більшість. Так що ж заважало за цей час просто взяти і зробити? Адже з приводу проспекту всього-то треба дотримати процедуру-провести громадське обговорення. І в Харкові напевно більшість була б за повернення проспекту імені Жукова", - стверджує Молчанов.

Експерт вважає, що гучні заяви там, де потрібні реальні дії – це примітивне маніпулювання думкою харків'ян. "І в цьому випадку воно до того ж абсолютно аморально і цинічно, адже це гра на почуттях, для великої частини жителів міста і пам'ятник, і проспект Жукова мають глибокий символічний сенс".

За словами Молчанова, харків'яни навряд чи оцінять його чергову обіцянку, тому що це банальний піар на чутливій для міста темі, а не вирішення питання. "І закінчиться нічим, як всі обіцянки Терехова", - підкреслює експерт.

"Напередодні свята Ігор Олександрович щосили намагався зобразити мудрість, говорив, хто, коли хоче, тоді нехай і відзначає дату перемоги. Хоче 8 травня - ок, хоче 9 травня – теж нормально. А зараз раптом каже, що правильно - тільки 9-го. За три дні як позиція змінилася! З помірного майже проєвропейського Терехов раптом перетворився мало не на партійця ОПЗЖ або партії Шарія. А потім знову все відіграє назад, забуде про обіцянки. І значить це тільки одне - самому Терехову по барабану і свято, і пам'ять, він просто хоче всидіти на двох стільцях, сподобатися і тим, кому 9 травня свято, і тим, кому 8 травня день пам'яті. Як би до виборів між цими стільцями йому не довелося боляче впасти і не залишитися біля розбитого корита. На проєвропейську частину електорату йому після таких зигзагів вже точно не варто розраховувати", - підсумовує Молчанов.

Нагадаємо, 10 травня в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті і надалі будуть існувати пам'ятник маршалу Георгію Жукову і проспект його імені. "Я хочу, щоб всі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і стоятиме пам'ятник Георгію Жукову, проспект буде і надалі мати ім'я великого маршала перемоги", - сказав Терехов. Він також запевнив, що у Харкові відзначатимуть День Перемоги саме 9 травня.

Також нагадаємо 7 травня Терехов влаштував у мерії урочистий прийом з нагоди 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, куди запросив ветеранів похилого віку, але проігнорував дотримання всіх карантинних заходів. Зокрема, Терехов не одягав маски, а відстань між учасниками торжества була набагато менше ніж півтора метра.

Харків Терехов Ігор День перемоги

Добкін: Терехов навіть рейтинг собі чужий намалював
07 травня 2021, 19:30
Терехов зібрав у мерії ветеранів і знову без захисної маски
07 травня 2021, 17:57
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram