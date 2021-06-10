Резиденцію Януковича "Сухолуччя" передали приватній компанії

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Про це повідомляє Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передає RegioNews.

9 червня АРМА та компанія "7 днів”, яка стала переможцем публічного конкурсу з відбору управителя, підписали договір управління майном готельно-ресторанного комплексу "Сухолуччя”. Відтак, управитель зможе розпочати комерційне використання активу шляхом втілення запропонованої ним програми управління", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що очікуваний щомісячний дохід компанії від користування активом складає 1,16 млн грн, прогнозований дохід державного бюджету – понад 200 тис. грн.

Крім того, компанія планує витрачати на збереження і покращення комплексу майже 800 тис. грн на місяць.

Також фірма планує створити на території комплексу гостьові зони для відпочинку і сімейних розваг, спорудити сезонний басейн, облаштувати готельні номери та відкрити два заклади громадського харчування.

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