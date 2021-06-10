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10 червня 2021, 16:46 151

Резиденцію Януковича "Сухолуччя" передали приватній компанії

10 червня 2021, 16:46 151
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Фото: із відкритих джерел
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Колишню мисливську резиденцію "Сухолуччя" президента-втікача Віктора Януковича передали в управління приватної компанії "7 днів"

Про це повідомляє Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передає RegioNews.

9 червня АРМА та компанія "7 днів”, яка стала переможцем публічного конкурсу з відбору управителя, підписали договір управління майном готельно-ресторанного комплексу "Сухолуччя”. Відтак, управитель зможе розпочати комерційне використання активу шляхом втілення запропонованої ним програми управління", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що очікуваний щомісячний дохід компанії від користування активом складає 1,16 млн грн, прогнозований дохід державного бюджету – понад 200 тис. грн.

Крім того, компанія планує витрачати на збереження і покращення комплексу майже 800 тис. грн на місяць.

Також фірма планує створити на території комплексу гостьові зони для відпочинку і сімейних розваг, спорудити сезонний басейн, облаштувати готельні номери та відкрити два заклади громадського харчування.

Нагадаємо, захист Януковича оскаржить рішення суду про заочне слідство. Адвокати Віктора Януковича оскаржать рішення Шевченківського районного суду Києва, який дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента у справі про захоплення влади.

Також Верховний суд розгляне касаційні скарги адвокатів Януковича аж 16 серпня. Адвокат хоче поїхати до клієнта в РФ і організувати його участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку.

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