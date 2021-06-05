Заступник глави АРМА Павленко назвав ймовірну причину замаху на нього

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Заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимир Павленко припустив, чому невідомі могли стріляти у нього

Про це пише RegioNews з посиланням на "Українські новини".

Як повідомив посадовець у коментарі виданню, це може бути пов'язано з його професійною діяльністю.

"Пов'язую з роботою", - сказав Павленко й додав, що версій багато, і слідство ними займається.

Наразі посадовець ще перебуває у лікарні. Павленко розповів, що почувається більш-менш нормально, однак змушений працювати дистанційно.

Нагадаємо, що на Павленка було здійснено замах 4 червня. Невідомі здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї й втекли з місця події. Павленка госпіталізували. Його стан оцінювали як середнього ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося, що у центрі столиці під час стрілянини постраждала людина.