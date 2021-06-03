Голобуцький: З подачі ОП "Слуга народу" в Харкові не висуває кандидата проти Терехова

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав політичний експерт Олексій Голобуцький.

За його словами, Терехов один з "натхненників" ХНР и Зеленський щодо виборів мера в Харкові давно мав би "включитися в боротьбу, заявити свою позицію та висунути свого, лояльного до України кандидата".

"А що робить Зеленський? Він, судячи з його рішень, відверто заохочує діяльність тих, хто формує з Харкова свою власну, окрему вотчину. За мовчазної згоди президента вся вертикаль "монобільшості" працює на Терехова. Зрозуміло, що все робиться тихо, за лаштунками, але про це відомо вже всій країні", - пише Голобуцький.

За словами експерта, Зеленський мовчить та робить вигляд, що він сам по собі і ніякі вибори у Харкові його не стосуються, а кандидата від влади у місті-півторамільйоннику так і не оголошено.

"Немає жодного секрету, що в ОП існує домовленість з Тереховим: партія "Слуга народу" нікого не висуває кандидатом у мери міста та всіляко сприяє перемозі Терехова. А якщо через публічний тиск все ж доведеться щось робити, то висунуть якусь "хорошу людину", яка зможе набрати відсотків 5", - заявляє Голобуцький.

Він додає, що в Харківській міськраді "слуги" з самого початку разом працюють в коаліції з Блоком Кернеса та ОПЗЖ, разом обрали Терехова, разом проводять всі рішення міськради, в тому числі і корупційні.

"Гарна складається картина: "партія влади толерує сепаратизм і корупцію". А президент в цей момент активно розказує на публіку, який він борець з агресором та корупцією. Заступник Єрмака Кирило Тимошенко публічно заявляє, що в Харкові повинен бути проукраїнський мер. Але по факту є основним координатором підтримки Терехова", - зазначає Голобуцький.

На думку експерта, вигоди особисто Зеленському як президенту від такої підтримки феодалізації та корупції ніякої.

"Бо очевидно, що Терехов у будь-якому випадку підтримуватиме партію не Зеленського, а скоріше Медведчука. На президентських виборах фаворит Терехова також цілком передбачуваний (якщо, звісно, в Кремля до того часу концепція не поміняється). Однак вже зараз дивну взаємодію президента з прокремлівським Тереховим бачить вся країна – і робить висновки, котрі ламають цілу іміджеву кампанію Зеленського", - резюмує експерт.

Нагадаємо, що 31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться вибори міського голови. Після смерті Геннадія Кернеса в грудні 2020 року обов’язки мера виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.