На Херсонщині пройдуть військові навчання протиповітряної оборони ЗСУ

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У Скадовському районі Херсонської області з 1 по 3 червня пройдуть навчання Збройних сил України на Державному випробувальному полігоні

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

З 01 по 03 червня заплановано проведення комплексу навчань з силами і засобами протиповітряної оборони на Державному випробувальному полігоні ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Жителів регіону просять зберігати спокій і не панікувати.

Зазначається, що такі заходи вживаються з урахуванням необхідності у нарощуванні бойових спроможностей Збройних Сил України та з метою протидії існуючим викликам і загрозам національній безпеці.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 травня на кількох об'єктах метрополітену Києва провели антитерористичні навчання.