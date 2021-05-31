Уряд призначив свого представника у наглядовій раді "Нафтогазу": хто ним став

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Кабінет міністрів під час закритого засідання 31 травня призначив заступницю голови Офіса президента Юлію Свириденко своїм представником у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України"

Про це пише RegioNews із посиланням на Урядовий портал.

"Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Свириденко Юлію Анатоліївну як представника держави на термін до ухвалення рішення Кабінетом міністрів України про призначення представників держави в наглядовій раді акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - йдеться в розпорядженні.

При цьому уточнюється, що Свириденко має перебувати на цій посаді не більше одного року з дня набрання чинності розпорядженням.

З новим членом Наглядової ради буде укладено цивільно-правовий договір.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Свириденко на посаду заступника голови Офісу президента 22 грудня 2020 року.