НАБУ відкрило розслідування проти депутата Харківської облради від ОПЗЖ Бакманяна за брехню в декларації

У Національному антикорупційному бюро України ініціювали кримінальне розслідування відносно депутата Харківської обласної ради від фракції ОПЗЖ Армена Бакманяна за майно, яке депутат не вказав у своїй декларації

Про це повідомляє видання "Хроніки”, передає RegioNews.

За інформацією джерел видання, мова йде про нерухомість, люксові автомобілі і мільйони гривень, які Бакманян не став декларувати, як того вимагає закон.

Зокрема, правоохоронцям стало відомо про 35 об'єктів нерухомості, які знаходяться у власності сім'ї Бакманяна, хоч і відсутні в офіційній декларації депутата.

Аналітична система YouControl видає в пошуку 35 земельних ділянок і об'єктів нерухомості, зареєстрованих на Бакманяна Армена Володіевіча.

Загальна площа латифундії депутата облради становить 47,4694 га.

Об'єкти нерухомості розташовані в основному в рідній Катеринівці - комплекс будівель та споруд, в якому йому належать 21 будинок. Плюс 61,7 кв. м. нежитлової площі в Харкові.

Крім того, антикорупціонери з'ясували, що депутат ОПЗЖ не вказав Lexus LX 570, Toyota RAV4 і Porshe Cayenne які знаходяться у власності дружини та постійному користуванні Армена Бакманяна. Загальна вартість таких автомобілів на ринку становить близько 7,7 мільйона гривень. Як відзначають в НАБУ, депутат користується і іншими транспортними засобами, які зараз встановлюються в рамках перевірки.

Бакманян не вказав жодного транспортного засобу. В цей же час працівникам НАБУ відомо, що він використовує автомобілі, зареєстровані на його цивільну дружину Оганесян М.М. і повинні бути відображені в декларації.

Крім того, депутат зазначив лише заробітну плату в розмірі 48676 гривень, яку він отримав в сільськогосподарському підприємстві "Нарек". Одночасно з цим Бакманян не вказав свої доходи в 2020 році в обсязі понад 1,85 мільйона гривень, серед яких 1,8 мільйона - поворотні кошти (допомога), 3818 грн - соціальні виплати, 51828 грн - надання земельної ділянки в оренду, а також 994 грн - інші доходи (проценти від вкладів в АТ КБ "Приватбанк").

Остання позиція свідчить про те, що у депутата є принаймні один відкритий рахунок в АТ КБ "Приватбанк", який він не вказав у розділах 12 "Грошові активи" і 12.1 "Банківські та інші фінансові установи, в яких відкриті рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

На даний момент за фактом виявлених порушень щодо депутата відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України за декларування недостовірної інформації. Якщо його провина буде доведена, його чекає штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 140 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, як повідомляв RegioNews, НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн грн на свою рекламу. Крім того НАПК почало перевірку щодо секретаря Харківської міськради, в.о. міського голови Ігоря Терехова за фактом порушення Закону України "Про запобігання корупції".