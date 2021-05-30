Шоу мильних бульбашок, аквагрим і POP IT. Михайло Добкін влаштував у Харкові велике свято для дітей

У неділю, 30 травня, в Харкові відбулося велике дитяче свято з нагоди Дня захисту дітей. Святкові заходи були проведені громадською організацією "Наш Дім Харків" Михайла Добкіна

На п'яти міських локаціях діти змогли побачити святкові концерти, шоу мильних бульбашок, взяти участь в іграх з аніматорами, зустрітися з героями улюблених мультфільмів, взяти участь в конкурсах і виграти Мегапопулярні іграшки "POP IT".

Також на заходах працювали зони аквагриму та дитячі фотозони.

У святкуванні взяв участь керівник громадської організації "Наш Дім Харків", мер Харкова у 2006-2010 роках Михайло Добкін. Він виступив перед присутніми і особисто грав з дітьми.

"Дорогі наші головні жителі міста вітаю вас з наступаючим Днем захисту дітей, бажаю, щоб над вашою головою завжди було мирне небо, щоб у вас було щасливе дитинство, а ваші батьки завжди вами пишалися", - звернувся Добкін до маленьких харків'ян.

"А дорослим побажаю гарного настрою і ударного робочого тижня, який настає", - додав він.

Деякі маленькі учасники свята так захопилися дійством, що забули навіть про батьків. Одного такого "богатиря", який не побачивши батьків, трохи злякався, Михайлу Добкіну довелося повернути мамі на руки зі сцени.

Як відомо, 1 червня відзначають Міжнародний День захисту дітей.

Нагадаємо, в День Перемоги 9 травня міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін приготував свою фірмову кашу на польовій кухні.