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29 травня 2021, 16:21 98

ГО "Наш дім Харків" запрошує на свято до Дня захисту дітей

29 травня 2021, 16:21 98
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Громадська організація "Наш дім Харків" організовує в неділю, 30 травня, по всьому місту святкові заходи, присвячені Дню захисту дітей

Повідомляється, що гості побачать шоу мильних бульбашок на ходулях і шоу куль. Розважати діток буду аніматори та ростові ляльки. Будуть організовані фотозоны. Крім того, пройдуть різні конкурси для дітей, переможці яких отримають суперхітову іграшку – Pop It.

У заходах, які пройдуть на п'яти міських локаціях, візьме участь міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін.

Зокрема, у парку Перемоги свято розпочнеться о 12:00.

У парку ХЕМЗ - о 12: 00.

У парку Юр'єва - з 13.00.

У сквері "23 серпня" програма розпочнеться о 14:00, а в Ново-Баварському сквері гостей чекають о 14:00.

Зазначимо, що Михайло Добкін є керівником громадської організації "Наш дім Харків".

Як відомо, 1 червня відзначають Міжнародний День захисту дітей.

Нагадаємо, 9 травня міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін приготував свою фірмову кашу на польовій кухні.

Харків Михайло Добкін діти

 
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