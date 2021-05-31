НАБУ открыла расследование в отношении депутата Харьковского облсовета от ОПЗЖ Бакманяна за ложь в декларации

В Национальном антикоррупционном бюро Украины инициировали уголовное расследование в отношении депутата Харьковского областного совета от фракции ОПЗЖ Армена Бакманяна за имущество, которое депутат не указал в собственной декларации

Об этом сообщает издание "Хроники", передает RegioNews.

По информации источников издания, речь идет о недвижимости, люксовых автомобилях и миллионах гривен, которые Бакманян не стал декларировать, как того требует закон.

В частности, правоохранителям стало известно о 34 объектах недвижимости, которые находятся в собственности семьи Бакманяна, хоть и отсутствуют в официальной декларации депутата.

Аналитическая система YouControl выдает в поиске 35 земельных участков и объектов недвижимости, зарегистрированных на Бакманяна Армена Володиевича

Общая площадь латифундии депутата облсовета составляет 47,4694 га.

Объекты недвижимости расположены в основном в родной Катериновке – комплекс зданий и сооружений, в котором ему принадлежат 21 дом. Плюс 61,7 кв. м. нежилой площади в Харькове.

Кроме того, антикоррупционеры выяснили, что депутат ОПЗЖ не указал Lexus LX 570, Toyota RAV4 и Porshe Cayenne которые находятся в собственности жены и постоянном пользовании Армена Бакманяна. Общая стоимость таких автомобилей на рынке составляет около 7,7 миллиона гривен. Как отмечают в НАБУ, депутат пользуется и другими транспортными средствами, которые сейчас устанавливаются в рамках проверки.

Бакманян не указал ни одного транспортного средства. В это же время работникам НАБУ известно, что он использует автомобили, зарегистрированные на его гражданскую жену Оганесян М.М. и должны быть отражены в декларации.

Кроме того, депутат указал только заработную плату в размере 48676 гривен, которую он получил в сельскохозяйственном предприятии "Нарек". Одновременно с этим Бакманян не указал свои доходы в 2020 году в объеме более 1,85 миллиона гривен, среди которых 1,8 миллиона - возвратные средства (помощь), 3818 грн - социальные выплаты, 51828 грн - предоставление земельного участка в аренду, а также 994 грн - другие доходы (проценты от вкладов в АО КБ "Приватбанк").

Последняя позиция свидетельствует о том, что у депутата есть по крайней мере один открытый счет в АО КБ "Приватбанк", который он не указал в разделах 12 "Денежные активы" и 12.1 "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи.

На данный момент по факту выявленных нарушений в отношении депутата открыли уголовное дело по части 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины за декларирование недостоверной информации. Если его вина будет доказана, его ждет штраф от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 140 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, как сообщал RegioNews, НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн грн на свою рекламу. Кроме того НАПК начало проверку в отношении секретаря Харьковского горсовета, и.о. городского головы Игоря Терехова по факту возможного нарушения закона Украины "О предотвращении коррупции".