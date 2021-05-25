У МЗС озвучили умову поновлення авіасполучення з Білоруссю

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Україна відновить авіасполучення з Білоруссю за умови, якщо уряд цієї держави скасує рішення, які призвели до ухвалення контрзаходів проти країни

Як пише RegioNews, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі "Україна 24".

"Як тільки білоруський режим повернеться до нормальності й скасує ті рішення, які призвели до ухвалення контрзаходів, зокрема українським урядом, всі речі будуть відновлені", - заявив він.

При цьому він додав, що білоруська сторона сама відмежувалася від цивілізованого світу.

Нагадаємо, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Відомо, що такою є реакція України на затримання журналіста і опозиціонера Романа Протасевича, який 23 травня перебував на борту літака Ryanair, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Протасевич внесений в Білорусі в список терористів. Відомо, що вже низка країн заборонили польоти над Білоруссю.