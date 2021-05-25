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25 травня 2021, 10:57 13

ДБР повідомило про підозру ексінспектору ДАІ у справах Майдану

25 травня 2021, 10:57 13
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Фото: ДБР
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Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексінспектору одного з відділів ДАІ Головного управління МВС України в Києві у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, а також у складанні неправдивого протоколу

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишній правоохоронець 14 січня 2014 року склав протокол стосовно особи про нібито вчинення адмінправопорушення щодо невиконання водієм вимоги про зупинку під час автопробігу 29 грудня 2013 року від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції колишнього президента України в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

Надалі на підставі цього протоколу суд притягнув особу до адміністративної відповідальності та позбавив права керування транспортним засобом.

Водночас слідство встановило, що притягнутий до відповідальності не брав участі в автопробігу та взагалі не мав водійського посвідчення, про що було відомо правоохоронцю на момент складання протоколу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть одного із суддів, який перешкоджав мітингам під час Майдану.

Офіс генпрокурора ДБР Україна справи Майдану інспекція

 
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