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25 мая 2021, 10:57 13

ГБР сообщило о подозрении экс-инспектору ГАИ по делам Майдана

25 мая 2021, 10:57 13
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Фото: ГБР
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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-инспектору одного из отделов ГАИ Главного управления МВД Украины в Киеве в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, а также в составлении ложного протокола

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, бывший правоохранитель 14 января 2014 года составил протокол в отношении лица о якобы совершении админправонарушения относительно невыполнения водителем требования об остановке во время автопробега 29 декабря 2013 года от ул. Крещатик г. Киева до резиденции бывшего президента Украины в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

В дальнейшем на основании этого протокола суд привлек лицо к административной ответственности и лишил права управления транспортным средством.

В то же время следствие установило, что привлеченный к ответственности не участвовал в автопробеге и вообще не имел водительского удостоверения, о чем было известно правоохранителю на момент составления протокола.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут судить одного из судей, который препятствовал митингам во время Майдана.

Офис генпрокурора ГБР Украина дела Майдана инспекция

 
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