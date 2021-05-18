Нардепи хочуть зробити процес розлучення простішим: що пропонують

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18 травня 2021, 14:59 2049

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Група народних депутатів внесла до парламенту законопроєкт № 5492, яким пропонується усунути перешкоди у праві на розірвання шлюбу

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт парламенту.

З документа пропонується виключити частину другу, третю, четверту статті 110 Сімейного кодексу, які регулюють питання неможливості пред’явлення позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини.

Також у законопроєкті пропонується доповнити статтю 111 СК України (заходи суду щодо примирення подружжя) частиною другою: "У випадку, коли причиною розірвання шлюбу є ознаки вчинення домашнього насильства, незалежно від результатів розгляду цивільних, кримінальних чи адміністративних справ щодо домашнього насильства, заходи, передбачені частиною першою цієї статті, судом не застосовуються".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про право чоловіків іти в декретну відпустку.

Україна закон Верховна Рада законопроєкт парламент

 
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