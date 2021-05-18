Разумков розповів, коли у Раді заслухають звіт Кабміну про виконану роботу

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Згідно з повідомленням спікера парламенту Дмитра Разумкова, відповідно до вимог Регламенту ВРУ, звіт уряду про виконану роботу може відбутися найближчим часом

Як передає RegioNews, про це Разумков заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

За словами голови Ради, на цьому тижні такий звіт вже неможливий, але може відбутися найближчим часом.

На цьому тижні це вже неможливо буде зробити, але якщо буде запит від більшості фракцій і груп, я думаю, що на наступних пленарних засіданнях ми це зможемо зробити", - сказав Разумков.

Окрім того, у найближчу п'ятницю у стінах парламенту звітуватиме голова уряду щодо боротьби з коронавірусом в Україні.

Саме таку постанову приймала Верховна Рада України - наскільки вона виконана, що зроблено. Ми будемо чітко контролювати в рамках парламентського контролю як виконуються доручення Ради", - пояснив спікер.

Нагадаємо, Корнієнко заявив, що позачергове засідання Ради може відбутися 20 травня. Остаточний порядок денний засідання ще не сформовано.