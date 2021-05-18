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18 мая 2021, 09:16 6

Разумков рассказал, когда в Раде заслушают отчет Кабмина о проделанной работе

18 мая 2021, 09:16 6
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Фото: из открытых источников
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Согласно сообщению спикера парламента Дмитрия Разумкова, в соответствии с требованиями Регламента ВРУ, отчет правительства о проделанной работе может состояться в ближайшее время

Как передает RegioNews, об этом Разумков заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

По словам председателя совета, на этой неделе такой отчет уже невозможен, но может состояться в ближайшее время.

На этой неделе это уже невозможно будет сделать, но если будет запрос от большинства фракций и групп, я думаю, что на следующих пленарных заседаниях мы это сможем сделать", - сказал Разумков.

Кроме того, в ближайшую пятницу в стенах парламента будет отчитываться глава правительства по борьбе с коронавирусом в Украине.

Именно такое постановление принимала Верховная Рада Украины - насколько она исполнена, что сделано. Мы будем четко контролировать в рамках парламентского контроля как исполняются поручения Рады", - пояснил спикер.

Напомним, Корниенко заявил, что внеочередное заседание Рады может состояться 20 мая. Окончательная повестка дня заседания еще не сформирована.

ВР контроль заседание Дмитрий Разумков парламент

 
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