Раді рекомендують посилити відповідальність за домашнє насильство

Документом пропонується карати домашнє насильство суспільно-корисними роботами

Документом пропонується карати домашнє насильство суспільно-корисними роботами

Рixabay

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує народним депутатам ухвалити законопроєкт №3908-1, який передбачає посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ВР.

Зазначається, що при підготовці законопроєкту до другого читання від нардепів надійшло 45 поправок і пропозицій, з яких підкомітет рекомендує 22 врахувати (в тому числі дві частково), а 23 - відхилити.

"Комітет ухвалив рішення затвердити порівняльну таблицю і рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт у цілому як закон", - йдеться в повідомленні.

Документ пропонує карати домашнє насильство суспільно-корисними роботами з направленням коштів за їх виконання постраждалій особі.

Планується збільшити термін адміністративного арешту як санкції за домашнє насильство. Документ передбачає, що такі справи зможуть розглядати без присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що в Україні під час карантину втричі побільшало кримінальних справ про домашнє насильство.