Більшість українців вважає, що країна повинна почати власну розробку COVID-вакцини

Половина опитаних більше бояться економічних наслідків епідемії, ніж самої хвороби

Половина опитаних більше бояться економічних наслідків епідемії, ніж самої хвороби

Фото: Getty Images

Як свідчать результати соціологічного опитування, 74% українців вважають, що Україна має працювати над розробкою власної вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані соцопитування проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Окрім того, 61% українців підтримують ідею власного виробництва всіх вакцин в Україні, навіть якщо вони будуть дорожчі за іноземні, 32% не підтримують таку ідею. Проти розробки власної вакцини виступають 21% респондентів.

Серед опитаних 25% зазначали, що вже перехворіли на коронавірус, а 69% - ще не хворіли. 64% тих, хто хворів на COVID-19, зверталися по допомогу до лікарів держзакладів охорони здоров'я, 36% не зверталися.

Більшість українців, які звертались по допомогу до лікарів, оцінили якість отриманої консультації на добре та відмінно, ще 26% - на задовільно, а 22% - на погано та жахливо.

Переважна більшість опитаних підтримують упровадження державних програм із підтримки, захисту лікарів, постраждалих від коронавірусу (94%) і реабілітації від хвороби незахищених шарів населення (87%).

За даними соцопитування, половина українців швидше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї сім'ї, ніж бояться захворіти. Третина – навпаки, більше бояться захворювання, ніж фінансових труднощів. 15% зазначили, що нічого не бояться (з листопада минулого року кількість таких респондентів збільшилася майже вдвічі).

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна вийшла із третьої хвилі пандемії коронавірусу.