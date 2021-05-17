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17 травня 2021, 14:29 8

Більшість українців вважає, що країна повинна почати власну розробку COVID-вакцини

17 травня 2021, 14:29 8
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Половина опитаних більше бояться економічних наслідків епідемії, ніж самої хвороби
Фото: Getty Images
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Як свідчать результати соціологічного опитування, 74% українців вважають, що Україна має працювати над розробкою власної вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані соцопитування проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Окрім того, 61% українців підтримують ідею власного виробництва всіх вакцин в Україні, навіть якщо вони будуть дорожчі за іноземні, 32% не підтримують таку ідею. Проти розробки власної вакцини виступають 21% респондентів.

Серед опитаних 25% зазначали, що вже перехворіли на коронавірус, а 69% - ще не хворіли. 64% тих, хто хворів на COVID-19, зверталися по допомогу до лікарів держзакладів охорони здоров'я, 36% не зверталися.

Більшість українців, які звертались по допомогу до лікарів, оцінили якість отриманої консультації на добре та відмінно, ще 26% - на задовільно, а 22% - на погано та жахливо.

Переважна більшість опитаних підтримують упровадження державних програм із підтримки, захисту лікарів, постраждалих від коронавірусу (94%) і реабілітації від хвороби незахищених шарів населення (87%).

За даними соцопитування, половина українців швидше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї сім'ї, ніж бояться захворіти. Третина – навпаки, більше бояться захворювання, ніж фінансових труднощів. 15% зазначили, що нічого не бояться (з листопада минулого року кількість таких респондентів збільшилася майже вдвічі).

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна вийшла із третьої хвилі пандемії коронавірусу.

коронавірус опитування пандемія соціологія вакцинація

 
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