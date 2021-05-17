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17 травня 2021, 08:39

Працівникам освіти виділять майже пів мільйона доз вакцини Pfizer

17 травня 2021, 08:39
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Партія вакцини має прибути до кінця травня
Партія вакцини має прибути до кінця травня
Фото: з відкритих джерел
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У Кабінеті міністрів України анонсували прибуття в Україну партії вакцини Pfizer - понад 473 тисячі доз доставлять в межах ініціативи COVAX.

Як передає RegioNews, про це у Facebook написав голова уряду Денис Шмигаль.

До кінця травня в Україну мають прибути більш ніж 473 тисячі доз вакцини Pfizer в межах ініціативи COVAX. Її отримають працівники закладів освіти", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що ведеться підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через "Дію" - у МОЗ готують до відкриття на вихідних відповідні вакцинальні центри. Перші такі пункти щеплення мають відкритись у великих містах.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, скільки зафіксували побічних реакцій від COVID-вакцинації.

коронавірус Кабмін МОЗ Деніс Шмигаль вакцинація

 
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