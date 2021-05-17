Над міськрадою Дніпра з'явився прапор Ізраїлю

Прапор іноземної держави з'явився на тлі загострення військового конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

Прапор іноземної держави з'явився на тлі загострення військового конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

Фото: Facebook

За особистим розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова над міською радою вивісили прапор Ізраїлю поруч із прапором України.

Як передає RegioNews, про це Філатов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За моїм особистим розпорядженням над мерією Дніпра вивішений прапор Ізраїлю. Будь ласка, не треба докоряти нас за те, що ми зайняли необ'єктивну позицію і висловлюємо особисті симпатії "одній зі сторін конфлікту", - написав мер.

За його словами, цей прапор символізує не підтримку "однієї зі сторін", а підтримку колишніх співвітчизників, друзів і близьких, які змушені ховатися в бомбосховищах від чергових ударів ракет.

Єдине, чим ми сьогодні можемо допомогти зараз нашим близьким, це тим, що висловити їм своє співчуття і слова безумовної підтримки. Що вже, погодьтеся, зовсім чимало в цьому підлому світі подвійних стандартів", - додав мер Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з бойовиками ХАМАС, які діють на території сектора Газа. Сторони конфлікту щодня обмінюються обстрілами, в результаті яких гинуть цивільні.

Раніше повідомлялося, що у Києві вже завершили спорудження флагштока заввишки майже 90 метрів для самого високого прапора України.