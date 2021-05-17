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17 травня 2021, 12:36 40

Над міськрадою Дніпра з'явився прапор Ізраїлю

17 травня 2021, 12:36 40
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Прапор іноземної держави з'явився на тлі загострення військового конфлікту між Ізраїлем та Палестиною
Прапор іноземної держави з'явився на тлі загострення військового конфлікту між Ізраїлем та Палестиною
Фото: Facebook
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За особистим розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова над міською радою вивісили прапор Ізраїлю поруч із прапором України.

Як передає RegioNews, про це Філатов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За моїм особистим розпорядженням над мерією Дніпра вивішений прапор Ізраїлю. Будь ласка, не треба докоряти нас за те, що ми зайняли необ'єктивну позицію і висловлюємо особисті симпатії "одній зі сторін конфлікту", - написав мер.

За його словами, цей прапор символізує не підтримку "однієї зі сторін", а підтримку колишніх співвітчизників, друзів і близьких, які змушені ховатися в бомбосховищах від чергових ударів ракет.

Єдине, чим ми сьогодні можемо допомогти зараз нашим близьким, це тим, що висловити їм своє співчуття і слова безумовної підтримки. Що вже, погодьтеся, зовсім чимало в цьому підлому світі подвійних стандартів", - додав мер Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з бойовиками ХАМАС, які діють на території сектора Газа. Сторони конфлікту щодня обмінюються обстрілами, в результаті яких гинуть цивільні.

Раніше повідомлялося, що у Києві вже завершили спорудження флагштока заввишки майже 90 метрів для самого високого прапора України.

прапор мер Дніпро Ізраїль Борис Філатов

 
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