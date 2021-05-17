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17 мая 2021, 12:36 126

Над горсоветом Днепра появился флаг Израиля

17 мая 2021, 12:36 126
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Флаг иностранного государства появился на фоне обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной
Флаг иностранного государства появился на фоне обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной
Фото: Facebook
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По личному распоряжению городского главы Днепра Бориса Филатова над городским советом вывесили флаг Израиля рядом с флагом Украины.

Как передает RegioNews, об этом Филатов сообщил на своей странице в Facebook.

По моему личному распоряжению над мэрией Днепра вывешен флаг Израиля. Пожалуйста, не надо упрекать нас за то, что мы заняли необъективную позицию и выражаем личные симпатии "одной из сторон конфликта", - написал мэр.

По его словам, этот флаг символизирует не поддержку "одной из сторон", а поддержку бывших соотечественников, друзей и близких, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах от очередных ударов ракет.

Единственное, чем мы сегодня можем помочь сейчас нашим близким, это тем, что высказать им свое сочувствие и слова безусловной поддержки. Что уже, согласитесь, совсем немало в этом подлом мире двойных стандартов", - добавил мэр Днепра Борис Филатов.

Напомним, в Израиле вновь разгорелся конфликт с боевиками ХАМАС, которые действуют на территории сектора Газа. Стороны конфликта ежедневно обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут гражданские.

Ранее сообщалось, что в Киеве уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров для самого высокого флага Украины.

флаг мэр Днепр Израиль Борис Филатов

 
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