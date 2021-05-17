Над горсоветом Днепра появился флаг Израиля
По личному распоряжению городского главы Днепра Бориса Филатова над городским советом вывесили флаг Израиля рядом с флагом Украины.
Как передает RegioNews, об этом Филатов сообщил на своей странице в Facebook.
По моему личному распоряжению над мэрией Днепра вывешен флаг Израиля. Пожалуйста, не надо упрекать нас за то, что мы заняли необъективную позицию и выражаем личные симпатии "одной из сторон конфликта", - написал мэр.
По его словам, этот флаг символизирует не поддержку "одной из сторон", а поддержку бывших соотечественников, друзей и близких, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах от очередных ударов ракет.
Единственное, чем мы сегодня можем помочь сейчас нашим близким, это тем, что высказать им свое сочувствие и слова безусловной поддержки. Что уже, согласитесь, совсем немало в этом подлом мире двойных стандартов", - добавил мэр Днепра Борис Филатов.
Напомним, в Израиле вновь разгорелся конфликт с боевиками ХАМАС, которые действуют на территории сектора Газа. Стороны конфликта ежедневно обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут гражданские.
Ранее сообщалось, что в Киеве уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров для самого высокого флага Украины.