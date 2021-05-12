У столиці водій бетонозмішувача влаштував ДТП: постраждали двоє людей

Водій мав ознаки алкогольного спʼяніння

Водій мав ознаки алкогольного спʼяніння

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У Києві 12 травня на проспекті Леся Курбаса перекинувся бетонозмішувач, внаслідок чого двоє людей потрапили до лікарні.

Про це пише RegioNews із посиланням на повідомлення поліції Києва.

Зазначається, що попередньо водій вантажівки не впорався з керуванням - це і призвело до перевертання автомобіля.

Приїхавши на місце події, поліція виявила, що 53-річний водій вантажівки мав ознаки алкогольного спʼяніння. Тест на приладі Драгер, який на вимогу патрульних пройшов чоловік, показав 1,44 проміле.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП. Його та пасажира оглянули медики та шпиталізували до медичного закладу.

Нагадаємо, у Києві п'яний співробітник СТО викрав і розбив автівку клієнта.