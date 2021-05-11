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11 мая 2021, 15:43 167

Зеленский хочет запустить в Украине производство вакцин от коронавируса

11 мая 2021, 15:43 167
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Это будет возможно, если на международном уровне примут решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19
Это будет возможно, если на международном уровне примут решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский считает, что Украине нужно договориться о стратегическом партнерстве с производителями вакцин, а также запустить собственные мощности для производства препаратов от коронавируса.

Об этом он заявил во время совещания в офисе президента, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Мы должны говорить о комплексном подходе и взаимодействии", – отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул необходимость иметь соответствующие мощности, чтобы можно было оперативно запустить производство в стране вакцин против коронавируса. По его словам, это произойдет, если на международном уровне будет принято решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ко Дню Независимости Украины большинство украинцев должны получить прививку от коронавируса, а правительство должно усилить коммуникацию с населением.

Всего в Украине привили от COVID-19 863 645 граждан.

коронавирус Украина Владимир Зеленский вакцина президент

 
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