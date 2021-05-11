Зеленский хочет запустить в Украине производство вакцин от коронавируса

Это будет возможно, если на международном уровне примут решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19

Это будет возможно, если на международном уровне примут решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19

Офис президента

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине нужно договориться о стратегическом партнерстве с производителями вакцин, а также запустить собственные мощности для производства препаратов от коронавируса.

Об этом он заявил во время совещания в офисе президента, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП. "Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Мы должны говорить о комплексном подходе и взаимодействии", – отметил президент. Также Зеленский подчеркнул необходимость иметь соответствующие мощности, чтобы можно было оперативно запустить производство в стране вакцин против коронавируса. По его словам, это произойдет, если на международном уровне будет принято решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19. Напомним, ранее Зеленский заявил, что ко Дню Независимости Украины большинство украинцев должны получить прививку от коронавируса, а правительство должно усилить коммуникацию с населением. Всего в Украине привили от COVID-19 863 645 граждан.

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