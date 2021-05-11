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11 мая 2021, 13:24 166

Центр кибербезопасности уже работает, но официальное открытие состоится позже - Зеленский

11 мая 2021, 13:24 166
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Его откроют через одну-две недели
Его откроют через одну-две недели
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Центр кибербезопасности уже работает, однако официальное открытие состоится через одну-две недели.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", передает RegioNews.

Я его (Центр кибербезопасности - ред.) официально еще не открывал, но он работает уже в рабочем формате", - сказал президент.

Зеленский считает, что защищать страну, в том числе информационно, "невозможно одним лишь Советом национальной безопасности и обороны Украины".

По его словам, Центр официально откроется, через одну-две недели.

Напомним, 9 марта Зеленский сообщил, что в Украине начнет работу центр противодействия дезинформации. Его запустят, со слов главы государства, в ближайшее время.

Владимир Зеленский украинцы президент киберзащита оборона

 
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