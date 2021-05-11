Бойовики здійснили сім обстрілів позицій ООС на Донбасі: гатили з мінометів та гранатометів

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 10 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Старогнатівки противник двічі здійснив обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів. У передмісті населених пунктів Авдіївка, Південне та Водяне російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 11 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 10 травня на Донбасі було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. В результаті обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.