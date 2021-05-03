Ситуація в зоні ООС: за добу зафіксовано лише одне порушення
Втрат серед військових Збройних Сил України немає
Втрат серед військових Збройних Сил України немає
Протягом минулої доби, 2 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7 годину ранку 3 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, 1 травня російські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого вогню один український боєць був поранений.
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