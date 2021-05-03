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Ситуація в зоні ООС: за добу зафіксовано лише одне порушення
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03 травня 2021, 10:02 3

Ситуація в зоні ООС: за добу зафіксовано лише одне порушення

03 травня 2021, 10:02 3
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 2 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку 3 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, 1 травня російські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого вогню один український боєць був поранений.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики обстріли

 
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