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30 квітня 2021, 12:52 248

Бойовики обстріляли населені пункти на сході України - СЦКК

30 квітня 2021, 12:52 248
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Міни впали у полі та не завдали шкоди будівлям та місцевим жителям
Міни впали у полі та не завдали шкоди будівлям та місцевим жителям
Фото: Facebook
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Збройні формування окупантів провели обстріли населених пунктів поблизу лінії розмежування на сході України. 

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

"Ввечері 28 квітня з району населеного пункту Молодіжне у напрямку селища Катеринівка, окупанти випустили 6 мін з міномета калібру 120 мм. Застосування мінометів супроводжувалось веденням вогню з гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, міни впали у полі поблизу села і не завдали шкоди будівлям та місцевим жителям", - ідеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначають, що кількість та інтенсивність обстрілів з боку збройних формувань РФ різко зросла по всій лінії розмежування на фоні засідань Тристоронньої контактної групи.

Метою дій найманців є тиск на воєнно-політичне керівництво України для прийняття українською стороною вигідних для окупантів рішень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 квітня було зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

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