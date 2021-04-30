Бойовики обстріляли населені пункти на сході України - СЦКК

Міни впали у полі та не завдали шкоди будівлям та місцевим жителям

Міни впали у полі та не завдали шкоди будівлям та місцевим жителям

Фото: Facebook

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

"Ввечері 28 квітня з району населеного пункту Молодіжне у напрямку селища Катеринівка, окупанти випустили 6 мін з міномета калібру 120 мм. Застосування мінометів супроводжувалось веденням вогню з гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, міни впали у полі поблизу села і не завдали шкоди будівлям та місцевим жителям", - ідеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначають, що кількість та інтенсивність обстрілів з боку збройних формувань РФ різко зросла по всій лінії розмежування на фоні засідань Тристоронньої контактної групи.

Метою дій найманців є тиск на воєнно-політичне керівництво України для прийняття українською стороною вигідних для окупантів рішень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 квітня було зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.