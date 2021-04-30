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30 квітня 2021, 14:40 65

Шанси на досягнення "великоднього перемир'я" практично відсутні - Арестович

30 квітня 2021, 14:40 65
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Фото: із відкритих джерел
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Шанси на досягнення домовленостей про так зване "великоднє перемир'я" на Донбасі практично відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, передає RegioNews.

За його словами, російська сторона в Тристоронній контактній групі відмовляється погоджувати режим "тиші", і натомість здійснює спроби легітимізувати так звану владу тимчасово окупованих територій.

Шанси практично відсутні. Російська сторона спробувала замість встановлення дієвого режиму повного припинення вогню, в черговий раз намагаэться легітимізувати т.зв. "ЛНР/ДНР", слідуючи своїй улюбленій тактиці цейтноту", - розповів Арестович.

Він додав, що позиція української делегації залишається незмінною: мають перестати гинути люди.

Це головна і перша умова, прописана у всіх угодах, починаючи з 2014 року", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше Кравчук розповів, чому не вдалося домовитись про "великоднє" перемир'я на Донбасі.

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