Шанси на досягнення "великоднього перемир'я" практично відсутні - Арестович
Шанси на досягнення домовленостей про так зване "великоднє перемир'я" на Донбасі практично відсутні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, передає RegioNews.
За його словами, російська сторона в Тристоронній контактній групі відмовляється погоджувати режим "тиші", і натомість здійснює спроби легітимізувати так звану владу тимчасово окупованих територій.
Шанси практично відсутні. Російська сторона спробувала замість встановлення дієвого режиму повного припинення вогню, в черговий раз намагаэться легітимізувати т.зв. "ЛНР/ДНР", слідуючи своїй улюбленій тактиці цейтноту", - розповів Арестович.
Він додав, що позиція української делегації залишається незмінною: мають перестати гинути люди.
Це головна і перша умова, прописана у всіх угодах, починаючи з 2014 року", - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше Кравчук розповів, чому не вдалося домовитись про "великоднє" перемир'я на Донбасі.