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30 квітня 2021, 13:58 6629

ЗМІ показали маєток "Юзіка" під Києвом

30 квітня 2021, 13:58 6629
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Ділянка площею 18 соток, згідно зі свіжою декларацією, записана на дружину політика Тетяну
Ділянка площею 18 соток, згідно зі свіжою декларацією, записана на дружину політика Тетяну
Фото з відкритих джерел
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Народний депутат з фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков, за інформацією ЗМІ, затіяв масштабне будівництво заміського маєтку в селищі Проців Бориспільського району.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

ЗМІ показало маєток політика з висоти пташиного польоту.

Ділянка "слуги народу" площею 18 соток, згідно зі свіжою декларацією, записана на дружину Тетяну. Як і недобудована дача площею 260 кв.м.

"На місці виявилося, що двір ще потребує озеленення. А ось замість садового будиночка нардеп Корявченков зводить ґрунтовний особняк серед соснової лісопосадки. Це простора двоповерхова будівля, зовні готовність майже на 100%, залишилися лише оздоблювальні роботи", - пише видання.

Журналісти дізналися, що на сайтах з продажу нерухомості подібні котеджі коштують від $300 до $500 тис. залежно від ступеня готовності об'єкта.

Будинок Корявченкова / скріншот з відео "Страни"

Нагадаємо, торік у березні нардеп "Юзік" з 95-го кварталу потрапив в ДТП.

Україна Слуга народа нардеп Київська область Будинок

 
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