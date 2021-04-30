ЗМІ показали маєток "Юзіка" під Києвом

Ділянка площею 18 соток, згідно зі свіжою декларацією, записана на дружину політика Тетяну

Ділянка площею 18 соток, згідно зі свіжою декларацією, записана на дружину політика Тетяну

Фото з відкритих джерел

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков, за інформацією ЗМІ, затіяв масштабне будівництво заміського маєтку в селищі Проців Бориспільського району.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

ЗМІ показало маєток політика з висоти пташиного польоту.

Ділянка "слуги народу" площею 18 соток, згідно зі свіжою декларацією, записана на дружину Тетяну. Як і недобудована дача площею 260 кв.м.

"На місці виявилося, що двір ще потребує озеленення. А ось замість садового будиночка нардеп Корявченков зводить ґрунтовний особняк серед соснової лісопосадки. Це простора двоповерхова будівля, зовні готовність майже на 100%, залишилися лише оздоблювальні роботи", - пише видання.

Журналісти дізналися, що на сайтах з продажу нерухомості подібні котеджі коштують від $300 до $500 тис. залежно від ступеня готовності об'єкта.

Нагадаємо, торік у березні нардеп "Юзік" з 95-го кварталу потрапив в ДТП.