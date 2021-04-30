СМИ показали имение "Юзика" под Киевом
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, по информации СМИ, затеял масштабное строительство загородного имения в селе Процив Бориспольского района.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".
СМИ показало имение политика с высоты птичьего полета.
Участок "слуги народа" площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на жену Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.
"На месте оказалось, что двор еще нуждается в озеленении. А вот вместо садового домика нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки. Это просторное двухэтажное здание, снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы", - пишет издание.
Журналисты узнали, что на сайтах по продаже недвижимости подобные коттеджи стоят от $300 до $500 тыс. в зависимости от степени готовности объекта.
Напомним, в прошлом году в марте нардеп "Юзик" с 95-го квартала попал в ДТП.