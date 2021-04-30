СМИ показали имение "Юзика" под Киевом

Участок площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на жену политика Татьяну

Участок площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на жену политика Татьяну

Фото из открытых источников

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, по информации СМИ, затеял масштабное строительство загородного имения в селе Процив Бориспольского района.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

СМИ показало имение политика с высоты птичьего полета.

Участок "слуги народа" площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на жену Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.

"На месте оказалось, что двор еще нуждается в озеленении. А вот вместо садового домика нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки. Это просторное двухэтажное здание, снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы", - пишет издание.

Журналисты узнали, что на сайтах по продаже недвижимости подобные коттеджи стоят от $300 до $500 тыс. в зависимости от степени готовности объекта.

Напомним, в прошлом году в марте нардеп "Юзик" с 95-го квартала попал в ДТП.