08:59  30 апреля
В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19
14:35  30 апреля
Пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении, - СМИ
08:11  30 апреля
Боевики продолжают обстрел позиций ООС: за сутки зафиксировано 13 нарушений
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2021, 13:58 4309

СМИ показали имение "Юзика" под Киевом

30 апреля 2021, 13:58 4309
Читайте також українською мовою
Участок площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на жену политика Татьяну
Участок площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на жену политика Татьяну
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, по информации СМИ, затеял масштабное строительство загородного имения в селе Процив Бориспольского района.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

СМИ показало имение политика с высоты птичьего полета.

Участок "слуги народа" площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на жену Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.

"На месте оказалось, что двор еще нуждается в озеленении. А вот вместо садового домика нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки. Это просторное двухэтажное здание, снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы", - пишет издание.

Журналисты узнали, что на сайтах по продаже недвижимости подобные коттеджи стоят от $300 до $500 тыс. в зависимости от степени готовности объекта.

Будинок Корявченкова / скріншот з відео "Страни"

Напомним, в прошлом году в марте нардеп "Юзик" с 95-го квартала попал в ДТП.

Украина Слуга народа нардеп Киевская область Дом

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"
Политическая разминка и депутатский театр. Довыборы в парламент на Херсонщине уже на старте
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram