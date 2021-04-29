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29 квітня 2021, 16:57 505

Зеленський розблокував велику приватизацію

29 квітня 2021, 16:57 505
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Раніше аукціони були призупинені через пандемію коронавірусу
Раніше аукціони були призупинені через пандемію коронавірусу
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про розблокування великої приватизації.

Про це пише RegioNews, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Закон дозволяє почати підготовку і проведення великої приватизації на аукціонах, які були припинені через обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу з березня 2020 року.

Документ передбачає, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації. Державне майно дозволяється продавати тільки на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну і взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.

Раніше повідомлялося, що Рада хоче ввести мораторій на приватизацію. Відповідний законопроект №4020 Рада ухвалила за основу.

приватизація Україна Володимир Зеленський Офіс президента закон

 
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