Зеленский разблокировал большую приватизацию

Ранее аукционы были приостановлены из-за пандемии коронавируса

Ранее аукционы были приостановлены из-за пандемии коронавируса

Офис президента

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года.

Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший самую высокую цену и взявший на себя обязательство выполнить условия продажи.

Ранее сообщалось, что Рада хочет ввести мораторий на приватизацию. Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.