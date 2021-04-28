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28 квітня 2021, 14:49 13

СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи, яка "відмила" 65 млн грн

28 квітня 2021, 14:49 13
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Перевіряється інформація щодо можливої підтримки фігурантами теругруповань "ДНР/ЛНР"
Перевіряється інформація щодо можливої підтримки фігурантами теругруповань "ДНР/ЛНР"
Фото СБУ
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Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн з яких – пов’язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряється інформація щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "ДНР/ЛНР".

Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих "Л/ДНР", - повідомляють в СБУ.

Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи.

Співробітники СБ України задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:

понад 43 млн грн;

більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;

комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;

документи, що підтверджують проведення оборудок, - йдеться в повідомленні.

Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими національної поліції під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури та у взаємодії з Держфінмоніторингом.

Як повідомлялося, СБУ затримала членів банди, які підробляли паспорти країн ЄС. Правоохоронці також провели обшуки у Черкаській та Закарпатській областях.

ЛНР СБУ злочин ДНР криптовалюта відмивання грошей

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